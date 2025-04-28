Deniz ulaşımına fırtına darbesi: Seferlerde aksama yaşanıyor

Marmara Denizi’nde etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kötü hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

ŞEHİR HATLARI'NDAN SEFER UYARISI

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 12.00’de yapılacak Kabataş-Kadıköy-Moda-Bostancı seferinin Moda İskelesi uğramasının iptal edildiği bildirildi. Yetkililer, diğer seferlerde de olası değişikliklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ise resmi açıklamasında, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy 12.30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık" ifadelerine yer verdi. İDO yetkilileri, hava şartlarının seferler üzerindeki etkisinin devam edebileceğini belirtti.