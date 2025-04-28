Depremin ardından hızlı tespit çalışması: Okullar depremden etkilendi mi?

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler okullara çevrilmişti. İstanbul Valisi Davut Gül, şehir genelindeki okullarda deprem kaynaklı herhangi bir hasar bulunmadığını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Depremin ardından hızlı tespit çalışması: Okullar depremden etkilendi mi?
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İstanbul, 6,2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin ardından kent genelinde okullarda herhangi bir hasar olup olmadığına ilişkin endişeler arttı. İstanbul Valisi Davut Gül, ekiplerin hızlıca sahaya indiğini ve okullarda detaylı kontroller gerçekleştirdiğini duyurdu.

"OKULLARDA YAPISAL HASAR YOK"

Vali Gül yaptığı açıklamada, "İstanbul'da okullarımızda deprem kaynaklı herhangi bir yapısal hasar bulunmamaktadır" dedi. Denetimlerin kısa sürede tamamlandığını belirten Gül, öğrenciler ve velilerin gönül rahatlığıyla eğitim-öğretime devam edebileceğini vurguladı.

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