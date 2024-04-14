Denizlerde av yasağı başlıyor

Balıkçıların 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek olta atıp, tezgahları şenlendirdiği balıklarda av sezonu 15 Nisan'da tamamlanacak.

Yasak sonrasında denizlerde; büyük kayıklar, gırgırlar ve troller ile balık avlanılamayacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023-2024 balıkçılık av sezonu değerlendirdi.

Başta hamsi olmak üzere birçok türün avcılığı açısından bereketli geçtiğini söyleyen Bakan İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada denizlerde sürdürülebilir balıkçılığın devamı için 171 bin 219 denetim gerçekleştirildiğini belirttii.