Denizlerde avlanma yasağı başladı

Balıkçılıkta av sezonu sona erdi. Denizlerde avlanma yasağı başladı. Yasak, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsıyor.

Denizlerde avlanma yasağı başladı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Balıkçılık av sezonu sona erdi, 4 buçuk aylık avlanma yasağı dönemi başladı.

Yasak, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsayacak. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar, avlanma yasağından muaf olacak.

Ekonomik faaliyetine devam etmek isteyen endüstriyel avcılık yapan balıkçılar için bazı şartlar da getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alınarak kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapılabilecek.

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# av yasağı # balıkçılık # tarım ve orman bakanlığı
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