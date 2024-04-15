Denizlerde avlanma yasağı başladı

Balıkçılık av sezonu sona erdi, 4 buçuk aylık avlanma yasağı dönemi başladı.

Yasak, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsayacak. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar, avlanma yasağından muaf olacak.

Ekonomik faaliyetine devam etmek isteyen endüstriyel avcılık yapan balıkçılar için bazı şartlar da getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alınarak kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapılabilecek.