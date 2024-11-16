Denizli'de feci kaza! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Denizli'nin Bekilli ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin tarlaya devrildiği kazada 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.
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Denizli'nin Bekilli ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Poyrazlı Mahallesi yakınları oldu.
Edinilen bilgiye göre, Özer Sert'in kullandığı 20 L 8586 plakalı otomobil, tarlaya devrildi.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilden tarlaya fırlayan sürücünün 82 yaşındaki babası Hasan Hüseyin Sert sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan sürücü, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı