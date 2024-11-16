Denizli'de feci kaza! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'nin Bekilli ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin tarlaya devrildiği kazada 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Denizli'de feci kaza! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yayınlanma:

Denizli'nin Bekilli ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Poyrazlı Mahallesi yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, Özer Sert'in kullandığı 20 L 8586 plakalı otomobil, tarlaya devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilden tarlaya fırlayan sürücünün 82 yaşındaki babası Hasan Hüseyin Sert sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan sürücü, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da korkunç olay! Trafikte silahlı saldırıya uğradıBursa'da korkunç olay! Trafikte silahlı saldırıya uğradıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

denizli trafik kazası
Günün Manşetleri
Uluslararası seviyede aranıyordu, İstanbul'da yakalandı
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Jake Paul-Mike Tyson maçında kazanan belli oldu
Yeni elektrik sübvansiyonu kararı
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris'i yendi
Bakan Şimşek'ten asgari ücretle ilgili önemli açıklama
Vatan Partisi'nden "etki ajanlığı" kanun önerisi
Yılmaz Tunç'tan, İmamoğlu'nun "yargı tacizi" sözlerine yanıt
Esenyurt'ta fabrika yangını
Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Çok Okunanlar
Jake Paul-Mike Tyson maçında kazanan belli oldu Jake Paul-Mike Tyson maçında kazanan belli oldu
Yeni elektrik sübvansiyonu kararı Yeni elektrik sübvansiyonu kararı
Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın açtığı davanın duruşmasına katılmadı! Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın açtığı davanın duruşmasına katılmadı!
Polis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı Polis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması