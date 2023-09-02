Denizli'de feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var

Denizli'de 3 araç kaza yaptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada yaralananlar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Denizli'de feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde biri otobüs 3 araç kaza yaptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'de feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var - Resim : 1

Muğla'dan Afyonkarahisar'a giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 03 BH 555 plakalı, bir turizm firmasına ait otobüs, Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'nde bir minibüs ve hafif ticari araca çarptı. Otobüs, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yan yattı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Denizli'de feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var - Resim : 2

Ekipler, 20 ADG 289 plakalı hafif ticari araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri, otobüste sıkışan bazı yaralıları bulundukları yerden çıkartarak ambulanslara sevk etti.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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