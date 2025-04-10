Denizli'de feci kaza: Kontrolden çıkan araç direğe çarptı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobiliyle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan sürücü İbrahim Emral yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Denizli'de feci kaza: Kontrolden çıkan araç direğe çarptı
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Kaza, Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde bulunan Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 37 yaşındaki İbrahim Emral idaresindeki 03 ACC 772 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, İbrahim Emral’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. 

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Emral’ın cenazesi, Denizli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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