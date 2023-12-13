Denizli'de Feci Kaza! Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan yaya hayatını kaybetti.
Denizli'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, Pamukkale ilçesinde, Denizli-Antalya kara yolunun Tavas Makası mevkisinde yaşandı.
Yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşındaki Ayşe Çelik'e, Muhammet Y'nin kullandığı 20 SU 152 plakalı otomobil çarptı.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Muhammet Y. ise gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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