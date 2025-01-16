Denizli'de kan donduran olay! Ölü doğan bebeği gömmüşler

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Sevindik Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki Z.Ü'nün gebeliğini takip eden aile sağlığı merkezi çalışanları, kontrol için telefonla aradıkları kadının merkeze gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine yapılan çalışmada annenin kasım ayında doğum yaptığı belirlendi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Z.Ü. ile 37 yaşındaki Ö.T'yi gözaltına aldı.

Olayın perde arkasındaki gerçek Ö.T'nin ifadesi sonrası ortaya çıktı. Ö.T'nin ifadesinde, annenin bebeği bir arkadaşının evinde dünyaya getirdiğini, ölü doğan bebeği poşet içinde kendisine vererek "bebeğin babası sensin, kurtulman gerek" dediğini, bunun üzerine Honaz Tüneli yakınında cesedi araziye gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Z.Ü'nün ise susma hakkının kullandığı belirtildi.

Ö.T'nin tarif ettiği arazide iş makinesiyle kazı yapıldı ancak cesede rastlanılmadı.