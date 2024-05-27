Denizli'de kan donduran olay! Pusu kurarak annesini öldürdü babasını ağır yaraladı

Kan donduran olay, Denizli'nin Güney ilçesinde meydana geldi. 60 yaşındaki Yaşar Akdağlı ve eşi 55 yaşındaki Cennet Akdağlı, ilçe merkezinde alış veriş yaptıktan sonra ikamet ettikleri Kargılık Mahallesi'ne dönmek isterken, oğulları tarafından kurulan pusuya düşürüldü. Sepetli motorla seyir halinde olan çifte oğulları av tüfeğiyle bir el ateş etti. Motosikletin arkasında yolculuk yapan Cennet Akdağlı, tüfekten çıkan domuz kurşununun bel kısmından girmesi sonucu hayatını kaybetti. Kurşun, Cennet Akdağlı'nın vücudunu delerek, önünde oturan eşi Yaşar Akdağlı'nın omurga kemiğini parçaladı.Yaşar Akdağlı ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Olayı ihbar eden çiftin oğlu 23 yaşındaki Hakan Akdağlı, önce çelişkili ifadeler verdi, sonra olayı itiraf etti.

OĞLU TUTUKLANDI

Hakan Akdağlı ifadesinde "Babam, bana eziyet edip dövüyordu. Amacım korkutmaktı. Dönüşlerini bekledim, saklandım arkalarından ateş ettim. Silahı sakladım, sonra babam aradı koşarak yanına gittim. Yardım ettim ambulans çağırdım" ifadelerini kullandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KENDİSİNİ ÖLDÜRMEK İSTEYEN OĞLUNDAN YARDIM İSTEDİ

Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği anne babasına pusu kuran Hakan Akdağlı, hem annesini hem de babasını öldürmeyi planladığını söyledi. Akdağlı, ilk ateşin ardından boş kartuşun tüfeğe sıkışması sonrası ikinci kez dolduramadığını, bu sebeple babayı öldürecek ikinci atışı yapamadığını belirtti. Baba bu sayede hayatta kalmayı başardı.

Anne Cennet Akdağlı'nın cenazesi Kargılık Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Entübe edilen baba Yaşar Akdağlı'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.