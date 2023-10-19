Denizli'de Kitap Fuarı Yoğun Katılımla Açıldı

Denizli 6. Kitap Fuarı ziyarete açıldı. Fuar 10 gün boyunca kitapseverlere açık.

Denizli'de Kitap Fuarı Yoğun Katılımla Açıldı
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Denizli'de 6. Kitap Fuarı kapılarını yoğun bir katılımla açtı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı’nda yapılan açılışa Vali Ömer Faruk Coşkun ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan 6’ıncısını düzenledikleri fuara olağanüstü bir ilgilin olduğunu belirtti.

Fuar 10 gün boyunca ziyarete açık olacak. Yüzlerce yazar ve yayınevi imza günleri ve söyleşilerle Denizlililerle buluşacak.

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