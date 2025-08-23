Denizli’de korkutan yangın! Cankurtaran’da alevler ormana sıçradı

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkiinde orman yangını çıktı. Saat 15.00 civarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Denizli’de korkutan yangın! Cankurtaran’da alevler ormana sıçradı
Yayınlanma:

Yangına müdahale için bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edildi. Havadan ve karadan süren müdahale devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cankurtaran mevkiinde orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an önce kontrol altına alınması için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

Deprem alarmı! 6,0 büyüklüğündeki sarsıntıDeprem alarmı! 6,0 büyüklüğündeki sarsıntıDünya
denizli orman yangını
Günün Manşetleri
Yol kesen ve düğünde havaya ateş açanlara hapis cezası
Gazze’de açlıktan can kaybı 281’e çıktı
Bahçeli’den Özel’in Meclis çağrısına tepki
Teftiş Kurulu Başkanı görevden alındı!
Son 65 yılın en kötüsü yaşandı
AK Parti-MHP hattında çatlak mı var?
Boks dünyasında yeni dönem!
Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi!
Bakan Yumaklı’dan belediyelere çarpıcı uyarı
Kamu işveren tarafı hakem heyetine başvurdu
Çok Okunanlar
Meteoroloji tarih vererek uyardı: 13 ilde sağanak yağış olacak! Meteoroloji tarih vererek uyardı: 13 ilde sağanak yağış olacak!
Ağustos sıcağı kavuruyor: Termometreler 41 dereceyi gösterecek Ağustos sıcağı kavuruyor: Termometreler 41 dereceyi gösterecek
Bankada parası olanlar dikkat: 2 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi açıklandı! Bankada parası olanlar dikkat: 2 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi açıklandı!
Altın fiyatları uçuşta: gram ve çeyrek altın 23 Ağustos güncel rakamları Altın fiyatları uçuşta: gram ve çeyrek altın 23 Ağustos güncel rakamları
YKS tercih sonuçları YKS tercih sonuçları