Denizli’de korkutan yangın! Cankurtaran’da alevler ormana sıçradı

Yangına müdahale için bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edildi. Havadan ve karadan süren müdahale devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cankurtaran mevkiinde orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an önce kontrol altına alınması için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.