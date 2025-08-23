Denizli’de korkutan yangın! Cankurtaran’da alevler ormana sıçradı
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkiinde orman yangını çıktı. Saat 15.00 civarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Yayınlanma:
Yangına müdahale için bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edildi. Havadan ve karadan süren müdahale devam ediyor.
Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cankurtaran mevkiinde orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an önce kontrol altına alınması için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.