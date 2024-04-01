Denizli'de kurayla muhtar seçildi!

Türkiye yerel seçim maratonunu geride bıraktı. Dün tüm Türkiye'de yerel yöneticilerini seçmek için halk sandık başına gitti. Denizli'nin Buldan ilçesi de muhtarını seçmek için sandık başına gitti. Bostanyeri Mahallesi muhtarlığı seçimlerinde ise ilginç bir olay yaşandı.

MUHTAR KURA İLE BELİRLENDİ

Bostanyeri Mahallesinde muhtarlık için mevcut muhtar Muhammet Mehmet Yeşildağ ile Murat Sert yarıştı. Toplam 38 seçmenin oy kullandığı sandıkta iki adaya da 19 oy çıktı. Seçim görevlileri her iki adaya da bilgilendirme yaparak, muhtarın kura ile belirleneceğini ifade etti.

Kura sonucu muhtarlığı 38 yaşındaki Murat Sert kazandı.