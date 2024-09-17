Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavga! Ölü ve yaralılar var

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavga! Ölü ve yaralılar var
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre, tadilat yapılan iş yerinde arkadaşlarıyla oturan Mehmet D. ile buraya gelen kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafların dahil olduğu tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavga! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Kavgada silahla yaralanan Mehmet D. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan iki kişi ise sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevresinde güvenlik önlemi alınan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan ve kavgada kullanıldığı değerlendirilen silah ve bıçak ele geçirdi.

Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavga! Ölü ve yaralılar var - Resim : 2

Kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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