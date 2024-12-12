Denizli'de tartışma kanlı bitti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 3 kişi arasında tartışma çıktı. Bir firmada, satın alınan ürünün iadesi nedeniyle çıkan tartışmada iş yeri sahibi silahla öldürüldü, yeğeni yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Denizli'de tartışma kanlı bitti
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Eskihisar Mahallesi'nde beton malzemeleri satışı yapan bir firmada satın alınan ürünün iadesi nedeniyle H.A. ile iş yeri sahibi Osman G. ile yeğeni İbrahim G. arasında tartışma çıktı.

H.A, tartışma sırasında Osman G. ve İbrahim G'yi tabancayla ateş ederek yaraladı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel bir hastaneye kaldırılan Osman G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan İbrahim G'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Cinayet Büro ekipleri şüpheli H.A'yı gözaltına aldı. H.A'nın ilk ifadesinde, aldığı beton malzemelerini iade etmek istediğini ancak firma bunu kabul etmeyince sinirlenip ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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