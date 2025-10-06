Denizli’de trafikte dehşet! Pompalı tüfekle saldırdı: 1 can kaybı

Olay, saat 09.30 sıralarında Yenişafak Mahallesi Akça Caddesi’nde meydana geldi. Eyüp Ş., kullandığı hafif ticari araçla Kadir Kaya yönetimindeki 20 V 8229 plakalı kamyonetin önünü kesti. Aracından inen Eyüp Ş., kamyonetten çıkan Kadir Kaya ile yanındaki Zeki Önel ve kardeşi Tahir Önel’e pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kadir Kaya’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Zeki ve Tahir Önel kardeşler ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay sonrası bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kadir Kaya’nın cenazesi otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cinayet Büro ekipleri, kısa sürede şüpheli Eyüp Ş.’nin yerini tespit etti. Düzenlenen operasyonda Eyüp Ş., olay yerine yakın inşaat halindeki tek katlı bir evde suç aleti pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Yapılan incelemede, şüphelinin kullandığı hafif ticari aracı kiraladıktan sonra plakalarını söktüğü tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.