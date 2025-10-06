MEB ile Tarım Bakanlığı el ele: Okullarda yıl boyunca farklı etkinlikler yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol, tarım alanında eğitim gören öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarını artırmayı amaçlıyor. Ayrıca, mesleki ve teknik eğitim kurumlarıyla tarım sektörünün entegrasyonunu güçlendirmek ve tarım teknolojileri, hayvancılık, bitkisel üretim ve gıda işleme alanlarında nitelikli insan kaynağı yetiştirmek de protokolün hedefleri arasında yer aldı.

İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, protokolün sadece öğrencileri değil, aynı zamanda velileri ve öğretmenleri de kapsadığını belirterek, “Bu protokol yetişkin eğitimleriyle beraber süreci destekleyecek” dedi.

“BU PROTOKOL YETİŞKİN EĞİTİMLERİYLE BERABER SÜRECİ DESTEKLEYECEK”

Bakan Tekin, eğitimde kapsayıcı bir model hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: “Yaklaşık olarak 18 milyon zorunlu eğitim çağında öğrencimiz var ama zorunlu eğitim çağı dışındaki bütün toplumun tamamı hayat boyu öğrenme kapsamında halk eğitim merkezlerimiz ve çeşitli kurslarımızla beraber Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgi alanlarına giriyor. Dolayısıyla bugün burada yapacağımız protokol sadece zorunlu eğitim çağındaki çocuklarımızla ilgili değil, aynı zamanda yetişkin eğitimleriyle beraber bu süreci destekleyecek farklı enstrümanları paylaşmış olacağız.”

Tekin ayrıca, her eğitim öğretim yılına farkındalık temasıyla başladıklarını hatırlatarak, bu yılın iki özel teması olduğunu belirtti: “Bunlardan bir tanesi Aile Yılı. Aileyle ilgili tema yıl boyunca gündemimizde olacak. Eğitim öğretim yılını da ‘her çocuk bir fidan’ diyerek ilk dersimizi Yeşil Vatan temasıyla başlattık.”

“HEPİMİZİN İÇİNİ ACITAN ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE ETTİK”

Bakan Tekin, orman yangınlarıyla mücadele konusuna dikkat çekerek, bu alanda öğrencilerde farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. “Hepimizin içini acıtan, içimizde bir yara olarak kalan orman yangınlarımızla mücadele ettik. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu çabasına destek olabilecek bir farkındalık oluşturmak amacıyla bunu yaptık.” ifadelerini kullandı.

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin omurgasında yer alan değerleri hatırlatarak, “Çocuklarımıza vatan sevgisi ve tabiat sevgisi kazandırmak istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yıl içerisinde çok farklı etkinlikler yapacağız. İllerde, ilçelerde, okullarda bu kapsamda bir motivasyon unsuru olsun, farklı projeler gündeme getirilsin istedik.” dedi.

Bakan Tekin, iki bakanlık arasındaki iş birliğinin kapsamına ilişkin detayları da paylaştı: “Hayat boyu öğrenmeden başlayıp bütün yetişkin eğitimi de dahil olmak üzere hayat boyu öğrenme kapsamında kurslar açmak ile başlayıp okullarımızda suyun tasarruflu kullanılmasından, orman yangınlarının önlenmesine kadar bir dizi alanda ortak etkinlikler yapabileceğimiz bir dönem olsun istiyoruz.”

BAKAN YUMAKLI: “YEŞİL VATANIN KORUNMASI VE SU VERİMLİLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da protokol kapsamında gençlere yönelik geliştirilecek projeleri açıkladı. Yumaklı, “Tarımsal eğitim, yeşil vatanın korunması, su verimliliği, doğayla yaşam, dijital dönüşüm, okulda çiftlik gibi projeler bu başlıkların altında yer alıyor.” dedi.

Bakan Yumaklı, gençlerin tarımsal bilgiye erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu manada tarımsal eğitime yönelik günün şartlarına göre her alanda sektörün bilgiye ulaşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Protokolün hazırlanma sürecinde emeği geçen başta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olmak üzere Bakanlığımızın bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum.”

İmza töreni, protokolün imzalanmasının ardından yapılan fotoğraf çekimiyle sona erdi.