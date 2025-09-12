“Deprem bitti, marina zamanı” sözleri Hatay’da büyük tepki topladı

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez Belediye Meclis toplantısında deprem söylemlerini dile getirenleri eleştirdi. “Deprem bitti, marina zamanı” dedi. Bu söze İskenderunlu esnaf ve sanatkarlardan tepki geldi.

‘’Deprem bitti marina zamanı’.’. İşte bu cümleyi İskenderun belediye başkanı Mehmet Dönmez söyledi. Hataylılardan tepki gecikmedi. Kent alt yapı sorunlarıyla sınanıyor.

6 şubat depremlerinin enkazı hala kaldırılmadı. İskenderunluların barınma sorunu devam ediyor..

"Esnaf kendi halinde konteynerlarda hayatını idame ettirmeye çalışıyor.  Birçok dönüşüm alanı var rezerv alanı var. binalar yapılıyor ama bitmiyor bir türlü, teslim edilmiyor. Bu insanlar bu alanlara nasıl dönecek onu da bilmiyorum. Oralarda küçük işletmelerin açılacağı işletmeler yapılıyor. "

Esnaf odaları acil çözüm talep ediyor.

"İskenderun’ a değer verilmeli. Alt yapsının bir an önce bitirmeli. Önce şehri ayağa kaldırmanız lazım şehirleri ayağa kaldırmanız içinde esnafı ayağa kaldırmanız lazım. Ancak bunlar yapıldıktan sonra depremin bittiğini söyleyebiliriz."

 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

