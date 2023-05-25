Deprem bölgesindeki faturalar siliniyor! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki elektrik ve doğal gaz faturaları ile ilgili, "Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" yayınladı. Tebliğ, Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girerken söz konusu illerde yaşayan vatandaşları rahatlatacak bir adım atıldı.

Karara göre, afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde konutu ve iş yeri yıkılan, acil yıkılacak olan, ağır veya orta hasarlı hale gelen elektrik ve doğal gaz abonelerinin 6 Şubat 2023'e kadar tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş tüketim tutarlarıyla son okuma tarihinden 6 Şubat'a kadarki döneme ait tüketim tutarları ve bu abonelerin varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş faturaları silinecek.

Ölçümü tek sayaçtan yapılan birden çok tüketim yerinin farklı binalarda bulunması ve bu tüketim yerlerinin herhangi bir kısmının orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak veya yıkılmış olması durumunda da sayaca bağlı tüketimin tamamı silinecek.

Bu kapsamda, 6 Şubat öncesinde tahakkuk etmiş ancak tahsilatı gerçekleştirilmemiş son fatura ile varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş tüketim faturaları, son faturaya esas son endeks okuma tarihinden 6 Şubat'a kadar gerçekleşen ancak tahakkuka dönüşmemiş tüketimlere ilişkin faturalar ve bu tarih öncesindeki herhangi bir döneme ilişkin ve tahakkuka bağlanmasına rağmen tahsilatı gerçekleştirilmeyen ek tüketim faturaları silinecek.

Ayrıca, 6 Şubat öncesi son faturaya esas son endeks okuma tarihinden 6 Şubat'a kadar gerçekleşen ancak tahakkuka dönüşmemiş tüketimler, varsa sayaç endeks değerleri esas alınarak, sayaç değerlerinin okunamaması durumunda geçmiş yılın aynı dönemine ilişkin tüketim miktarı esas alınmak suretiyle, geçmiş yılın aynı dönemine ilişkin tüketim miktarı yoksa tahmini tüketim değeri belirleme metodolojisi çerçevesinde tespit edilerek faturalandırılacak.

Söz konusu tüketimler, varsa sayaç endeks değerleri esas alınarak, sayaç değerlerinin okunamaması durumunda ise Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği kapsamındaki metodoloji çerçevesinde tespit edilerek hesaplanacak.

Belirlenen esaslara göre, 6 Şubat öncesine ait olup da 6 Şubat sonrasında ilgililerince tutarı ödenmiş olan faturalar terkin edilmeyecek ve bu faturalar için hak talebinde bulunulamayacak. Yapılmış olan bu tür ödemeler, tebliğin yayımı tarihi öncesinde şirketlerce ilgilisine iade edilmişse terkin kapsamında değerlendirilecek.