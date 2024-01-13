Deprem Mi Oldu? Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre 13 Ocak 2024'te Yaşanan Son Depremler Hangi İlleri Etkiledi?

Türkiye'de her zaman deprem olabilmektedir. Bu depremlerin bir kısmı hiç hissedilmezken bazıları da şiddetli bir şekilde hissedilmektedir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise yaşanan tüm depremleri anlık olarak kaydetmektedir. Bu depremler sürekli olarak güncellenmekte ve herhangi yeni bir deprem olması halinde bu kurumlar yaşanan depremi internet sitelerine yüklemektedirler. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan depremleri kamuoyu ile paylaşmaktadır. Peki 13 Ocak 2024 günü nerede deprem oldu?

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2024-01-13 07:51:31 38.77333 44.66222 7.03 ML 2.2 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [34.93 km] Özalp (Van)

2024-01-13 07:31:58 36.20611 35.96056 7.0 ML 2.3 Samandağ (Hatay)

2024-01-13 07:25:48 36.65972 27.68833 80.94 ML 2.0 Ege Denizi - [07.46 km] Datça (Muğla)

2024-01-13 07:22:51 37.06472 28.90528 6.97 ML 1.7 Köyceğiz (Muğla)

2024-01-13 07:01:34 39.14139 40.93028 15.6 ML 1.3 Karlıova (Bingöl)

2024-01-13 06:50:05 39.08889 42.36694 6.96 ML 2.2 Bulanık (Muş)

2024-01-13 06:46:31 37.39111 37.06944 8.09 ML 1.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-01-13 06:14:58 37.28556 28.91833 14.6 ML 1.5 Beyağaç (Denizli)

2024-01-13 06:14:21 38.02139 37.19194 7.14 ML 1.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2024-01-13 05:28:32 37.97944 27.09222 8.56 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.60 km] Menderes (İzmir)

2024-01-13 05:07:47 38.20528 38.11917 7.03 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-13 05:07:36 37.93028 26.95111 7.05 ML 2.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.11 km] Seferihisar (İzmir)

2024-01-13 04:47:57 38.91861 25.98583 9.6 ML 1.7 Ege Denizi - [46.69 km] Karaburun (İzmir)

2024-01-13 04:45:18 40.89056 31.67444 7.08 ML 1.0 Merkez (Bolu)

2024-01-13 04:28:59 40.88528 31.67194 7.23 ML 1.7 Merkez (Bolu)

2024-01-13 04:19:03 37.97417 27.14389 6.42 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.83 km] Menderes (İzmir)

2024-01-13 04:09:58 38.35833 37.3425 7.28 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-01-13 03:58:06 38.29028 38.80417 6.83 ML 1.1 Pütürge (Malatya)

2024-01-13 03:43:39 38.92139 32.91056 6.92 ML 1.7 Kulu (Konya)

2024-01-13 03:31:53 37.27889 37.05444 6.99 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-01-13 03:21:46 38.425 41.84861 7.01 ML 1.5 Mutki (Bitlis)

2024-01-13 03:15:09 38.82667 43.56028 7.0 ML 1.2 Tuşba (Van)

2024-01-13 03:07:31 38.48361 38.98528 7.0 ML 2.1 Merkez (Elazığ)

2024-01-13 02:50:18 38.47222 39.32639 6.72 ML 1.5 Hazar Gölü - [02.95 km] Sivrice (Elazığ)

2024-01-13 02:43:32 38.48306 39.35333 5.49 ML 1.6 Hazar Gölü - [03.44 km] Sivrice (Elazığ)

2024-01-13 02:29:55 37.19861 37.07056 7.02 ML 2.1 Şehitkamil (Gaziantep)

2024-01-13 02:12:55 37.91667 37.93194 7.05 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)

2024-01-13 02:04:14 38.67417 28.23417 4.47 ML 1.7 Salihli (Manisa)

2024-01-13 01:47:53 37.85778 27.04528 6.79 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.46 km] Kuşadası (Aydın)

2024-01-13 01:37:13 40.07194 40.58361 14.5 ML 2.6 Aşkale (Erzurum)

2024-01-13 01:34:35 40.06667 40.58917 18.79 ML 1.5 Aşkale (Erzurum)

2024-01-13 01:32:33 40.07361 40.59028 18.28 ML 1.8 Aşkale (Erzurum)

2024-01-13 01:22:05 39.27139 40.94806 9.84 ML 1.7 Karlıova (Bingöl)

2024-01-13 01:20:25 40.89111 31.67528 8.3 ML 1.6 Merkez (Bolu)

2024-01-13 01:09:38 38.31667 37.43389 7.0 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-01-13 00:59:14 38.47389 39.30139 7.0 ML 1.7 Sivrice (Elazığ)

2024-01-13 00:45:40 40.89833 31.67806 6.99 ML 1.1 Merkez (Bolu)

2024-01-13 00:43:25 40.79194 31.84194 7.28 ML 1.3 Merkez (Bolu)

2024-01-13 00:34:41 38.96944 29.82833 7.73 ML 1.6 Altıntaş (Kütahya)

2024-01-13 00:24:08 38.25722 38.22417 6.99 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-13 00:18:47 40.885 31.675 6.91 ML 1.3 Merkez (Bolu)

2024-01-13 00:14:27 38.23694 37.34056 7.65 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-01-13 00:08:28 40.93722 32.64444 5.09 ML 1.5 Eskipazar (Karabük)

2024-01-13 00:03:56 40.91139 31.685 6.97 ML 1.0 Merkez (Bolu)

KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER,

2024.01.13 07:51:33 38.8535 44.4912 5.0 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2024.01.13 07:31:57 36.1715 35.9463 14.0 -.- 2.0 -.- BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2024.01.13 07:25:46 36.6597 27.6203 84.8 -.- 2.3 -.- MESUDIYE-DATCA (MUGLA) İlksel

2024.01.13 07:22:50 37.0880 28.9010 12.0 -.- 2.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.01.13 06:50:05 39.1137 42.3727 7.0 -.- 2.3 -.- CAYIRDERE-MALAZGIRT (MUS) İlksel

2024.01.13 06:46:32 37.4248 37.0798 5.3 -.- 1.5 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.13 06:14:58 37.2470 28.9477 11.5 -.- 1.7 -.- GERICAM-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel

2024.01.13 05:28:33 37.9703 27.0900 10.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.01.13 05:07:37 37.9350 26.9650 5.6 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.01.13 04:33:15 38.5250 39.3493 5.0 -.- 1.3 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel

2024.01.13 04:28:58 40.8980 31.6740 7.8 -.- 1.7 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel

2024.01.13 04:09:58 38.3782 37.3415 5.7 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.13 03:43:39 38.9128 32.9410 1.1 -.- 2.0 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel

2024.01.13 03:31:53 37.2788 37.1232 5.0 -.- 1.5 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.13 03:07:34 38.4537 38.9010 7.9 -.- 2.0 -.- ESKIKOY-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2024.01.13 02:50:16 38.5502 39.3238 5.0 -.- 1.3 -.- IKITEPE-(ELAZIG) İlksel

2024.01.13 02:43:31 38.5347 39.3192 5.0 -.- 1.5 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel

2024.01.13 02:29:54 37.2462 37.0337 5.0 -.- 1.9 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.13 01:37:14 40.1010 40.5877 6.5 -.- 2.3 -.- ORTACIMAGIL-(BAYBURT) İlksel

2024.01.13 01:32:33 40.0833 40.5912 5.3 -.- 1.7 -.- ORTACIMAGIL-(BAYBURT) İlksel

2024.01.13 01:09:38 38.3778 37.3603 5.5 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.13 00:59:12 38.5478 39.3275 5.0 -.- 1.7 -.- IKITEPE-(ELAZIG) İlksel

2024.01.13 00:43:24 40.8025 31.8355 2.6 -.- 1.7 -.- KARAMANLAR-(BOLU) İlksel

2024.01.13 00:34:41 38.9123 29.8285 11.6 -.- 1.7 -.- DUMENLER-BANAZ (USAK) İlksel

2024.01.13 00:14:26 38.2800 37.2150 10.5 -.- 1.3 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.13 00:02:49 35.1133 33.6323 12.4 -.- 1.7 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel