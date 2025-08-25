⚠️ Deprem mi oldu? İşte 25 Ağustos 2025 son dakika depremleri

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anbean güncelliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu?” ve “Az önce deprem nerede gerçekleşti?” sorularına yanıt arıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
⚠️ Deprem mi oldu? İşte 25 Ağustos 2025 son dakika depremleri
Yayınlanma:

25 Ağustos 2025’te Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler şöyle:

Son Depremler:

06:31 – Sındırgı (Balıkesir): 3.6 büyüklüğünde, 10.7 km derinliğinde
04:29 – Sındırgı (Balıkesir): 3.5 büyüklüğünde, 7 km derinliğinde

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda son depremler yakından takip ediliyor.

Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? İşte Türkiye genelinde yol durumuBugün hangi yollar trafiğe kapalı? İşte Türkiye genelinde yol durumuYurt
deprem Balıkesir
Günün Manşetleri
643 milyon liralık suç şebekesi çökertildi
3,6 Milyar Lira kayıt dışı gelir tespit edildi
Tülay Hatimoğulları'ndan komisyona çağrı
"Müzakereleri engellemek için bahane arıyorlar"
Şatafatlı düğünler kara para kapısı çıktı
‘Kurasız hac’ vaadiyle vatandaşları kandıran acentelere ağır ceza
TZOB Başkanı Bayraktar’dan su kaynakları için kritik uyarı
Yaya geçitleri yeniden düzenleniyor
Hakem kurulu bugün ikinci kez toplanacak
Onlarca yol sabahın erken saatlerinde kapatıldı, işte kapatıla
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor!
25 Ağustos 2025 altın fiyatları: Gram ve çeyrek ne kadar oldu? 25 Ağustos 2025 altın fiyatları: Gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Motorine 2 hafta sonra büyük indirim! 25 Ağustos güncel fiyatlar Motorine 2 hafta sonra büyük indirim! 25 Ağustos güncel fiyatlar
Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz
⚠️ Deprem mi oldu? İşte 25 Ağustos 2025 son dakika depremleri ⚠️ Deprem mi oldu? İşte 25 Ağustos 2025 son dakika depremleri