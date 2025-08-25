⚠️ Deprem mi oldu? İşte 25 Ağustos 2025 son dakika depremleri
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anbean güncelliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu?” ve “Az önce deprem nerede gerçekleşti?” sorularına yanıt arıyor.
25 Ağustos 2025’te Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler şöyle:
Son Depremler:
06:31 – Sındırgı (Balıkesir): 3.6 büyüklüğünde, 10.7 km derinliğinde
04:29 – Sındırgı (Balıkesir): 3.5 büyüklüğünde, 7 km derinliğinde
Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda son depremler yakından takip ediliyor.