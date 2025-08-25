⚠️ Deprem mi oldu? İşte 25 Ağustos 2025 son dakika depremleri

25 Ağustos 2025’te Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler şöyle:

Son Depremler:

06:31 – Sındırgı (Balıkesir): 3.6 büyüklüğünde, 10.7 km derinliğinde

04:29 – Sındırgı (Balıkesir): 3.5 büyüklüğünde, 7 km derinliğinde

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda son depremler yakından takip ediliyor.