Deprem sonrası cami incelemesinde can kaybı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kobaklar Mahallesi Camisinde hasara yol açtı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:

Depremin ardından yatsı namazı sonrası camide inceleme yapan Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara, çatıda bulunan malzemelerin üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mevlüt Altungeyik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

deprem can kaybı
