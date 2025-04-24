Deprem sonrası sığınak gerginliği: Halı sahada kalan aileler birbirine girdi

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’un yanı sıra Yalova, Bursa, Tekirdağ ve Balıkesir’de de hissedildi. 13 saniye süren sarsıntının ardından birçok vatandaş geceyi çadırlarda, spor salonlarında, yurtlarda ve camilerde geçirdi. Başakşehir’de bulunan Şahintepe Kapalı Spor Parkı’ndaki halı sahada kalan bazı aileler arasında ise gerginlik yaşandı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Erkekler arasındaki sözlü atışma büyüyünce kadınlar da kavgaya karıştı. Halı sahanın farklı noktalarında yaşanan arbede dakikalarca sürdü. Olay anında bazı çocuklar panikle kaçarken, bazıları ise kavgayı ayırmaya çalıştı.

Güvenlik kameraları, kavga anlarını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, ailelerin birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı ve ortamın bir anda karıştığı anlar yer aldı.