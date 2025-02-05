Deprem uzmanından Adana için uyarı: "Çok riskli"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde Adana'nın Kozan ilçesinde "Kozan'ın Deprem Riskleri" konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa katılan Jeoloji Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kozan'daki deprem risklerini değerlendirdi.

"DEPREMLER İÇİN OLDUKÇA RİSKLİ BİR YAPI"

Pampal, bölgedeki deprem risklerine dikkat çekerek, 6 Şubat depremlerinde 400 kilometrelik fay hattının kırıldığını ve büyük yıkımların yaşandığını belirtti. Kozan’ın zemin özelliklerine dikkat çeken Pampal, "Çukurova bölgesi alüvyon zeminlerden oluşuyor ve yer altı su seviyesi çok yüksek. Bu durum, depremler için oldukça riskli bir yapı oluşturuyor. Üzerine çok katlı yapılar eklendiğinde yıkım riski daha da artıyor," dedi.

"5-6 BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÜZERİNDEKİ DEPREMLER OLMAYACAK"

Prof. Dr. Pampal, Adana'nın büyük bir depremle yıkılacağına dair iddialara karşı çıkarak, "Savrun Fayı aktif değil. Kozan'da deprem tehlikesi var ama büyük ölçekte değil. Yakınımızda bazı faylar var, bunlar genellikle 5 ila 6 büyüklüğünde depremler üretebiliyor. Ancak 7'nin üzerinde büyük faylar bölgede yer almıyor. Akçaluşağı Fayı ise 6 büyüklüğünün biraz üzerinde bir deprem üretebilir ve bu da yapı kalitesine bağlı olarak hasara yol açabilir," açıklamasında bulundu.

Pampal, geçmişte Kozan'da 5.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını, ancak bu depremin bölgede önemli bir hasara yol açmadığını hatırlattı. Yine de bölgedeki yapı stoğunun depreme dayanıklılığına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle 6 Şubat depremlerinde hasar gören binaların güçlendirilmesi ya da yenilenmesi gerekiyor. AFAD tarafından yapılan hasar tespitleri önemli bir veri kaynağıdır. Eğer yapınız hasar aldıysa, kentsel dönüşüm yasasından faydalanarak yenileme çalışmalarına başlamanız şart," dedi.

Konferansın sonunda Pampal, katılımcıların bölgedeki fay hatları, bina dayanıklılığı ve deprem hazırlıklarıyla ilgili sorularını yanıtladı. Programın sonunda Pampal’a plaket ve çiçek takdim edilerek katkılarından dolayı teşekkür edildi.