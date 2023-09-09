Deprem yasasında detaylar ortaya çıkmaya başladı! 81 ili kapsayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı depremin etkilerini azaltma yasa tasarısının detayları belli olmaya başladı. 81 ili kapsayacak olan düzenlemede, İstanbul için ayrıca bir başlık açılacak. Yasa tasarısının ise Ekim ayında meclisin gündeminde olacak.

Deprem yasasında detaylar ortaya çıkmaya başladı! 81 ili kapsayacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı deprem yasa tasarısında sona gelindi. Ekim ayında Meclis'e gelecek olan düzenleme 81 ili kapsayacak. İstanbul özelinde bir düzenleme de yasa teklifinde yer alacak. İstanbul için sıvılaşma riskine karşı zemin faktörü göz önünde tutulacak. Mülkiyet hakkında aranan 3'te 2'lik çoğunluk hisse yerine yüzde 50+1'lik basit çoğunluğun formülü üzerinde duruluyor.

Deprem yasasında detaylar ortaya çıkmaya başladı! 81 ili kapsayacak - Resim : 1

DEPREM YASASINDA DETAYLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI! 81 İLİ KAPSAYACAK

Yeni Şafak'tan Uğur Duyan'ın edindiği bilgiye göre, İstanbul merkezli olarak hızlı dönüşüm noktasında mülkiyet hakkı ile güvenlik ve sağlık konularına da çözüm getirilecek. Bu noktada İstanbul’da mülkiyet hakkında aranan 3’te 2’lik çoğunluk hisse yerine yüzde 50+1’lik basit çoğunluğun formülü üzerinde duruluyor. Diğer iller için 3’te 2 çoğunluğa bakılacak.

Deprem yasasında detaylar ortaya çıkmaya başladı! 81 ili kapsayacak - Resim : 2

DÖNÜŞÜM NASIL GERÇEKLEŞECEK?

  • İstanbul’da yıkılacak veya dönüştürülecek yapılarda zemin sıvılaşmasına bağlı olarak bir düzenleme getirilecek.
  • Kentte bir buçuk milyon bağımsız bölümün acilen dönüşmesi sağlanacak. Böylece en az 300-350 bin bina acilen dönüşümden geçirilecek.
  • Dönüşüm İstanbul ilçe ilçe kademelendirilecek. Bu çalışmalar sıvılaşma riskiyle doğru orantılı olarak hayata geçirilecek.

İstanbul özelinde mülkiyet hakkı sorunun aşılması için teşvik verilmesi de gündemde.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yatay mimari teşvik etmesi de düzenlemde kendine yer bulacak. Riskle bağlantılı olarak kat sınırlaması getirilecek.

''HER KESİMDEN GELEN GÖRÜŞLERE AÇIĞIZ''

AK Parti'den bazı isimler, deprem yasasında muhalefetle ortak hareket edeceklerini bildirdi. Yeni Şafak'a bilgiler veren kaynaklar, “Bu yasanın ortak bir anlayışla çıkması lazım. Çok sayıda riskli binamız var. Acilen dönüştürülmeyi bekleyen çok sayıda bina var. Her kesimden gelen görüşlere açığız. İstanbul’u bekleyen yakın tehdit deprem riskidir. Bu riski yok sayamayız” dedi.

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