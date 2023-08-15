Depremin yaraları sarılmaya devam ediyor! Yük trenleri deprem bölgesinde!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından, bölgeye yardımların aralıksız sürdüğünü belirtti.

KARA TREN GECİKİR AMA BİZİM TRENİMİZ HİÇ GECİKMEZ!

Bakan Uraloğlu, deprem bölgesindeki yardımların devam edeceğine işaret ederek, “Devletimiz her zaman milletimizin yanında olmuştur, olmaya devam ediyor. Bugüne kadar 3 bin 154 vagon afet bölgesine her türlü ihtiyacı karşılayacak malzeme taşındı. Hani hüzünlü bir türkü vardır, ‘Kara tren gecikir, belki hiç gelmez’ diye. Aksine bizim trenlerimiz hiç durmadan gece gündüz bölgeye yardım malzemeleri taşıyor. Son olarak 170’inci yardım trenimiz, 12 Ağustos’ta yola çıkmıştı şu anda bölgeye ulaştı” ifadelerine yer verdi.



Bakanı Uraloğlu, depremin oluşturduğu afet sonrasında kurtarma çalışmalarının sağlıklı olarak yürütülmesi ve yardımların eksiksiz ulaşmasında, demiryollarının ilk günden itibaren aktif olarak yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



“Öncelikli olarak, iş makineleri, giyim, gıda, barınma malzemeleri ve yakıtın acil olarak bölgeye ulaştırılmasında trenler büyük önem taşımıştır. Şu ana kadar 169 yardım terini bölgeye gönderildi. 17 vagon iş makinesi, 498 vagon insani yardım malzemesi, 2 bin 280 vagon ile 4 bin 597 adet yaşam konteyneri, 266 vagon ile 320 konteyner ısıtıcı, battaniye, jeneratör, 30 vagon kömür, 4 vagon 26 adet seyyar tuvalet, 5 adet ısıtma jeneratörü, 24 adet barınma amaçlı vagon, 30 adet servis vagonu, toplamda 3 bin 154 vagonun afet bölgesine ulaştırıldı.”

450 ADET YOLCU TRENİ!

Bakan Uraloğlu, 170’inci trenin Afyonkarahisar’dan 12 Ağustos’ta yola çıktığını ifade ederek, “Yola çıkan trende 16 vagon içinde 32 konteyner yaşam malzemesi bulunuyordu. Depremzedelerin ihtiyaçlarını şu an ulaştırdı. Ayrıca depremzede vatandaşların barınma ihtiyaçları için ilk günden itibaren, gar ve istasyonlarda, yolcu ve personel servis vagonları ile misafirhane, sosyal tesis ve şantiyelerde toplam 6 bin depremzedeye barınma hizmeti sağlıyoruz. Deprem bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlarında trenlerle tahliyesi sağlanıyor. Bu kapsamda 450 adet yolcu treni ile depremden etkilenen 77 bin 974 vatandaşımızın deprem bölgesinden başka şehirlere ücretsiz olarak taşıdık” açıklamalarında bulundu.