Depremzede çocuklar için seferberlik

Depremin en çok etkilediği il Hatay'da birinci yılda birçok tören düzenlenirken çocuklar unutulmadı. Depremzede çocuklar kayıplarını, yaşadıklarını bir an olsun unutabilsinler diye yüzler boyandı, şarkılar söylendi.



Hatay'da 6 Şubat depremine yakalanan depremzede Abdullah Gencer, gönüllülerle kurduğu ekiple konteyner kentleri tek tek gezdi, çocukları eğlendirdi.



Afette birçok yakınını kaybeden gönüllüler, acılarını bir kenara bıraktı, palyaço kıyafeti giydi, çocuklarla oyunlar oynandı.