Depremzede çocuklar için seferberlik

6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremden en çok çocuklar etkilendi. Depremin birinci yılında çocukların yüzünün bir nebze olsun gülmesi için bir dizi etkinlik yapıldı. Depremlerin en çok etkilediği Hatay'da depremzede çocuklar için kostümler giyildi, dondurma dağıtıldı.

Depremin en çok etkilediği il Hatay'da birinci yılda birçok tören düzenlenirken çocuklar unutulmadı. Depremzede çocuklar kayıplarını, yaşadıklarını bir an olsun unutabilsinler diye yüzler boyandı, şarkılar söylendi.

Hatay'da 6 Şubat depremine yakalanan depremzede Abdullah Gencer, gönüllülerle kurduğu ekiple konteyner kentleri tek tek gezdi, çocukları eğlendirdi.

Afette birçok yakınını kaybeden gönüllüler, acılarını bir kenara bıraktı, palyaço kıyafeti giydi, çocuklarla oyunlar oynandı.

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# hatay # deprem
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