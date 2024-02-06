Depremzedeler 6 Şubat'ın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçirdi

Sirenler çaldı, deprem anı canlandırıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için yurdun dört bir yanında anma törenleri yapıldı.



Önce 7.8 sonra 7.5, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde toplamda 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.



Depremde 107 bin 213 kişi yaralanırken yıkılan 38 bin 901 binada arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti yapıldı.



Kahramanmaraş'ta, yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi önünde anma etkinliği düzenlendi.



Depremlerin yıl dönümünde Ebrar Sitesi önünde karavanlar kurularak büyük bir ateş yakıldı.



Yaşamını yitiren vatandaşların mezarlarına karanfiller bırakıldı.



Arama-kurtarma çalışmalarında büyük bir özveri ortaya koyan Zonguldaklı madenciler de depremde hayatını kaybedenleri unutmadı.



Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, depremlerin yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçirdi. Meşalelerle sessiz yürüyüşler yapıldı.



Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar ile kent genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde, depremlerde yaşamını yitirenler için tören düzenlendi.



