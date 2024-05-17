Deri sektörü kan kaybediyor! Sektör temsilcilerine göre 2024 sancılı geçecek

Deri ve konfeksiyon sektörü, maliyet, kur farkı, rekabetçi fiyatlar ve uluslararası piyasalarda yaşanan daralmanın etkisiyle kan kaybediyor. Sektör temsilcilerine göre 2024 sancılı geçecek.

Sektör temsilcileri, Antalya’daki 12’nci Deri ve Kürk Fuarı’nda Ulusal Kanal’a sorunları ve taleplerini anlattı.

Sektör zararı göze alarak kilogram satış fiyatlarını indirdi. Buna rağmen ihracatta düşüş yaşadı.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Gözmen, ihracatçının önünü açacak acil önlemlere işaret etti.

Para girişindeki sorun yüzünden Rusya pazarında yüzde 70 kayıp var. Sektöre göre batıya boyun eğmenin bedeli ağır.

Üretimin neredeyse tamamı ihraç ediliyor. İhracatın ilk adımları da Antalya’daki Deri ve Kürk Fuarı’nda atılıyor. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül, fuarla ilgili Ulusal Kanal’a konuştu.