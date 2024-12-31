Dervişoğlu’ndan yeni yıl mesajı: “Hayallerimizin ve umutlarımızın gerçek olacağı bir yıl dilerim”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dervişoğlu, yeni yılın her zaman büyük umutlarla karşılandığını vurgulayarak, “Gelenin gidenden daha güzel bir yıl olması dilenir. Şüphesiz ben ve İYİ Partimiz de aynı güzel dilekler içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.

“MİLLETLERİN KADERİ, ÇABALARINA BAĞLIDIR”

2024’ün mübarek üç aylarla aynı gün başlayacağını hatırlatan Dervişoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Her insanın kaderinin kendi çabasına bağlı olduğuna iman edenler olarak milletlerin kaderinin de kendi çabalarına bağlı olduğuna inanıyoruz. Kahramanca verdiğimiz Kurtuluş Mücadelemiz, Cumhuriyet'i kurabilmemiz, esaret zincirlerini kırıp atabilmemiz de işte o çabaya bağlı idi. Kader deyip geçemez, alın yazısı deyip susamazdık. Ekmeğimizin, sağlığımızın ve neşemizin eksilmediği, hayallerimizin ve umutlarımızın gerçek olacağı bir yıl dilerim."