Devrimci Hekim Mehmet Fırat Yücel Anıldı

Vatan Partisi üyesi ve eski Ulusal Kanal programcısı Prof. Dr. Mehmet Rıfat Yücel ölüm yıl dönümünde anıldı.



Doktor Rıfat Yücel, halk sağlığı konusundaki çalışmaları ve doktorların sendikal örgütlenmesi alanında önemli çalışmalar yürütmüştü.



Anma programına kardeşi Serhat Yücel, mücadele arkadaşları ve dostları katıldı.



Yücel, uzun bir süre Ulusal Kanal'da "Merhaba Sağlık" programını hazırlayıp sunmuştu.