Dikkat! Kara yollarında çalışmalar devam ediyor: Hangi güzergahlar etkilenecek?

Türkiye genelinde kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda trafik düzenlemeleri yapıldı. Sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor. İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dikkat! Kara yollarında çalışmalar devam ediyor: Hangi güzergahlar etkilenecek?
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Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Liman kavşakları arasındaki 0-3. kilometrelerde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. İstanbul-Ankara istikametindeki trafik akışı bant aktarımı ile diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İZMİR-AYDIN OTOYOLU'NDA TRAFİK KAPATILDI

İzmir-Aydın Otoyolu’nun 92-96. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle Aydın-İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor.

ANKARA-KAHRAMANKAZAN YOLUNDA SERVİS YOLU KULLANILIYOR

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametindeki sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

MALATYA, KIRŞEHİR, ZONGULDAK VE BURSA'DA YOĞUN ÇALIŞMALAR

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometreleri,
Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometreleri,
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometreleri kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kısmen kapatıldı.
Bursa-Karacabey yolunun 18-19. kilometreleri arasındaki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Söğüt-Korkuteli yolu (3-10. kilometreleri): Yapım çalışmaları devam ediyor, trafik işaretlerine dikkat edilmesi gerekiyor.
Zara-İmranlı-Kızıldağ yolu (21-23. kilometreleri): Yol çalışmaları nedeniyle trafik Zara-İmranlı istikametine yönlendirildi.

KARADENİZ SAHİL YOLUNDA TÜNEL BAKIMI YAPILIYOR

İyidere-Rize-Pazar yolunun 43-49. kilometreleri arasında bulunan Çayeli, Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinin kuzey tüplerinde bakım çalışmaları sürüyor. Saat 17.00’ye kadar ulaşım servis yolundan sağlanacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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