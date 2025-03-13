Dikkat! Kara yollarında çalışmalar devam ediyor: Hangi güzergahlar etkilenecek?

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Liman kavşakları arasındaki 0-3. kilometrelerde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. İstanbul-Ankara istikametindeki trafik akışı bant aktarımı ile diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İZMİR-AYDIN OTOYOLU'NDA TRAFİK KAPATILDI

İzmir-Aydın Otoyolu’nun 92-96. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle Aydın-İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor.

ANKARA-KAHRAMANKAZAN YOLUNDA SERVİS YOLU KULLANILIYOR

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametindeki sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

MALATYA, KIRŞEHİR, ZONGULDAK VE BURSA'DA YOĞUN ÇALIŞMALAR

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometreleri,

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometreleri,

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometreleri kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kısmen kapatıldı.

Bursa-Karacabey yolunun 18-19. kilometreleri arasındaki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Söğüt-Korkuteli yolu (3-10. kilometreleri): Yapım çalışmaları devam ediyor, trafik işaretlerine dikkat edilmesi gerekiyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolu (21-23. kilometreleri): Yol çalışmaları nedeniyle trafik Zara-İmranlı istikametine yönlendirildi.

KARADENİZ SAHİL YOLUNDA TÜNEL BAKIMI YAPILIYOR

İyidere-Rize-Pazar yolunun 43-49. kilometreleri arasında bulunan Çayeli, Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinin kuzey tüplerinde bakım çalışmaları sürüyor. Saat 17.00’ye kadar ulaşım servis yolundan sağlanacak.