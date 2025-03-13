Afyonkarahisar’da dev operasyon! Binlerce silah parçası ele geçirildi

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu büyük bir operasyon gerçekleştirildi.

Şüpheli bir aracın durdurulmasıyla yapılan aramada, yasa dışı silah üretimi için kullanılan 3 bin 450 adet tabanca gövdesi ve 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ YAKALANDI, İKİSİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı silah ticaretine karşı mücadelede kararlılık vurgusu yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Nereye gizlerseniz gizleyin, ruhsatsız silahları tek tek bulup ortaya çıkaracağız. Halkımızın huzurunu bozmanıza asla müsaade etmeyeceğiz!”

Bakan Yerlikaya, yasa dışı silah ticareti ve ruhsatsız silahlarla mücadelede kararlı olduklarını belirterek operasyonları sürdüreceklerini ifade etti.