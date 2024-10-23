Dilan Polat'tan gözaltı sonrası ilk açıklama: "Kısmi felç geçirdim"

"Kara para aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarından yargılanan Dilan Polat, 10 ay sonra cezaevinden tahliye olmuştu. Polat, tahliyesinin ardından düzenlediği "tahliye partisi" ile tepkilerin odağı olmuştu. Dans ettiği ve şarkı söylediği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğan'ın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak büyük bir yankı uyandırmıştı.

'HAYASIZCA HAREKETLER' SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun "tahliye partisinin" görüntülerine ilişkin harekete geçti. Başsavcılık, Polat ve Doğu hakkında "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında basın yayın organlarında çıkan haberler, sosyal medya platformlarındaki videolar incelendi. Dilan Polat ve Sıla Doğu çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KISMİ FELÇ GEÇİRDİM'

Serbest bırakıldıktan sonra Instagram hesabından açıklama yapan Dilan Polat, yaşadığı süreci “travmatik” olarak nitelendirdi. Polat, yaptığı açıklamada “Ben iyi değilim. Çok ciddi travmalarım var. Ne uyuyabiliyorum ne uyanabiliyorum. Dün biraz kısmi felç geçirdim. 3 kere bayılmışım, çok zordu. Unutulmak istiyorum, tek istediğim bu. Dışarısı çok zormuş. Lütfen artık normal hayatımı yaşayabileyim,” ifadelerini kullandı.