Dilencinin üzerinden çıkan parayı duyanlar kulaklarına inanamadı
Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. Serik'te dilencilere yönelik zabıta denetimi yapıldı. Denetimde bir kişinin üzerinen 24 bin 500 lira çıktı. O kişiyi Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulandı.
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Antalya'nın Serik ilçesinde, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde dilencilere yönelik denetim yapıldı.
Denetimlerle ilgili Serik Belediyesinden açıklama yapıldı.
Denetimde ilçe merkezinde dilencilik yaptığı belirlenen bir kişi, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.
Üzerinden 24 bin 500 lira çıkan kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı