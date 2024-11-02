Dilencinin üzerinden çıkan parayı duyanlar kulaklarına inanamadı

Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. Serik'te dilencilere yönelik zabıta denetimi yapıldı. Denetimde bir kişinin üzerinen 24 bin 500 lira çıktı. O kişiyi Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Dilencinin üzerinden çıkan parayı duyanlar kulaklarına inanamadı
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Antalya'nın Serik ilçesinde, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde dilencilere yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerle ilgili Serik Belediyesinden açıklama yapıldı.

Denetimde ilçe merkezinde dilencilik yaptığı belirlenen bir kişi, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

Üzerinden 24 bin 500 lira çıkan kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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