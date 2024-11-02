Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Yarın etkili olacağı açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iki bölge için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtınanın etkili olacağı belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Yarın etkili olacağı açıklandı
Yayınlanma:

Yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den önemli bir açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iki bölgede fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtınanın etkili olması beklendiği ifade edildi.

Buna göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'ndeki fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren, Ege Denizi'ndeki fırtınanın ise akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Vakıfbank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ettiVakıfbank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ettiSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

meteoroloji fırtına Hava durumu
Günün Manşetleri
İsrail ordusundan Lübnan'a 109 hava saldırısı
Hamas'tan ateşkes açıklaması
77 ilde zehir tacirlerine opersayon
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a görüş yasağı
50'si çocuk 84 kişi hayatını kaybetti
"Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalı"
Bakan Tunç’tan Yenidoğan Çetesi soruşturmasıyla ilgili iddialara yanıt
Aile hekimlerinden iş bırakma kararı
İsrail'in Lübnan saldırılarında can kaybı artıyor
Bir kişi intihar girişiminde bulundu!
Çok Okunanlar
Sokak röportajında ​​PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı Sokak röportajında ​​PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı
Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber geldi: Şüpheli, minik kızı nasıl öldürdüğünü itiraf etti Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber geldi: Şüpheli, minik kızı nasıl öldürdüğünü itiraf etti
Hamas'tan ateşkes açıklaması Hamas'tan ateşkes açıklaması
Kredi kartınızın sürekli asgari tutarını öderseniz ne olur? Kredi kartınızın sürekli asgari tutarını öderseniz ne olur?
İlkokulda cinsel içerikli şarkı çalındı İlkokulda cinsel içerikli şarkı çalındı