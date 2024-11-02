Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Yarın etkili olacağı açıklandı

Yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den önemli bir açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iki bölgede fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtınanın etkili olması beklendiği ifade edildi.

Buna göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'ndeki fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren, Ege Denizi'ndeki fırtınanın ise akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.