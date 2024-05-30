Diyarbakır Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Ay Güneydoğu Anadolu Sulama Projesini anlattı

Hayvancılığımız ithalatla ayakta duruyor. Üreticiyi zorlayan sorunların başında yemin pahalı olması geliyor. Güneydoğu Anadolu Sulama Projesi bu nedenle önemli, yaklaşık 40 yıldır bitirilemedi.. Çiftçiyi de hayvancılığı da etkiliyor.

Editör: Ekrem Demir

Türkiye 1990’lı yıllara kadar hayvan ihraç ederken bugün ithalatla günü kurtarma çabasında..

İthalatı çözüm olarak gören anlayış kendi üretimini baltalıyor, yabancı üreticiyi destekliyor. Diyarbakır Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Ay Güneydoğu Anadolu Sulama Projesinin hem bölge için hem de Türkiye için önemine dikkat çekti.

Hayvancılığın gelişmesinde süt fiyatı belirleyici, üretici kazanırsa hayvan sayısı artıyor, kazanamazsa anaç hayvan kesime gidiyor.. Yani fabrika kapatılıyor..

Aile işletmeleri hayvancılığın temelini oluşturuyor, o insanları köyde tutmak hem istihdam hem üretim anlamına geliyor..

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# hayvancılık # sulama
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