Diyarbakır'da feci kaza!

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşanan olay sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla meydana geldi.

Diyarbakır'da feci kaza!
Editör: Yağmur Biçen

Olay yerinden alınan bilgilere göre, Sur ilçesi Terkan Caddesi’nde İ.S. idaresindeki 34 GNM 747 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücü ve otomobildeki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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