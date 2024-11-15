Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada, 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı.
Yayınlanma:
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kırsal Büyükakören Mahallesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. idaresindeki 21 ADA 557 plakalı rehabilitasyon merkezine ait minibüs ile İ.Ş'nin kullandığı 21 AFJ 242 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerin de bulunduğu 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı