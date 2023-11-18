Diyarbakır’da İzinsiz Gösteri Yapan HEDEP ve DBP’lilere Polis Müdahale Etti

Diyarbakır’da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın sözde tecridine karşı aralarında HEDEP milletvekillerinin de bulunduğu izinsiz yürüyüşe polis müdahale etti. 50 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır’da İzinsiz Gösteri Yapan HEDEP ve DBP’lilere Polis Müdahale Etti

Aralarında HEDEP milletvekillerinin de bulunduğu grup, Yenişehir ilçesindeki HEDEP il binasından Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı’na yürüyüş gerçekleştirdi.

İzinsiz yürüyüş ve basın açıklaması yapmak isteyen grup, polisin uyarılarına rağmen dağılmazken, aralarında bulunan HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve çok sayıda milletvekili çembere alındı. HEDEP Milletvekilleri George Aslan, Zeki İrmez, Beritan Güneş, Adalet Kaya, Ceylan Akça, Newroz Uysal Sunay Caddesi’nde oturma eylemi başlattı. Oturma eylemi gerçekleştiren vekiller daha sonra Ofis semtindeki HEDEP il binasına doğru yürüdü.

Parkta polisle karşı karşıya gelen grup arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Grup içerisinde bulunan yaklaşık 50 kişi polisler tarafından gözaltına alındı. Polisin çevrede güvenlik önlemi sürüyor.

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