Diyarbakır'da Kamyonun Çarptığı İşçi Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'da inşaat alanında kamyonun çarptığı işçi hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan işçiye kamyon çarptı.
İnşat sahasında geri manevra yapan kamyonun çarpması sonucu işçi Hasan Savur ağır yaralandı. 42 yaşındaki Hasan Savur'un depremzedeler için konut inşatının sürdüğü alanda görev yaptığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Savur'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Savur'un cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı