Diyarbakır'da Minibüs Markete Girdi! 5 Öğrenci Yaralandı

Diyarbakır'da feci bir kaza meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres merkez Kayapınar ilçesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 21 EN 834 plakalı minibüs, Diyarbakır-Elazığ kara yolu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bir markete girdi.

Kazada, marketin önünde ve içerisinde bulunan 5 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.