Diyarbakır'da Minibüs Markete Girdi! 5 Öğrenci Yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan minibüs markete girerken marketin önünde ve içerisinde bulunan 5 öğrenci yaralandı.

Diyarbakır'da Minibüs Markete Girdi! 5 Öğrenci Yaralandı
Son Güncelleme:

Diyarbakır'da feci bir kaza meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres merkez Kayapınar ilçesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 21 EN 834 plakalı minibüs, Diyarbakır-Elazığ kara yolu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bir markete girdi.

Kazada, marketin önünde ve içerisinde bulunan 5 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

O Görüşmede Ne Konuşuldu? CHP-DEM Parti Arasındaki Sır GörüşmeO Görüşmede Ne Konuşuldu? CHP-DEM Parti Arasındaki Sır GörüşmeSiyaset

Kaynak: Anadolu Ajansı

# diyarbakır # trafik kazası # son dakika
Çok Okunanlar
Engelli ve Yaşlı Aylıkları Ne Zaman Hesaba Yatacak? Kaç TL Oldu?
Engelli ve Yaşlı Aylıkları Ne Zaman Hesaba Yatacak? Kaç TL Oldu?
Migros'larda Ayçiçek Yağında Dev İndirim! Çoğu Üründe Uygulanan İndirimler Ne Zaman Bitecek?
Migros'larda Ayçiçek Yağında Dev İndirim! Çoğu Üründe Uygulanan İndirimler Ne Zaman Bitecek?
Tatil Zili Çaldı! Peki Okullar Ne Zaman Açılacak?
Tatil Zili Çaldı! Peki Okullar Ne Zaman Açılacak?
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? İşte Güncel Oranlar...
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? İşte Güncel Oranlar...
İSKİ'ye Göre Bugün Nerelerde Su Kesintisi Yaşanacak? İşte Su Kesintisi Olacak O İlçeler...
İSKİ'ye Göre Bugün Nerelerde Su Kesintisi Yaşanacak? İşte Su Kesintisi Olacak O İlçeler...
Öne Çıkanlar Emekliye ek zam! Erdoğan, zam için o rakamı işaret etti│Gün Ortası - Yeşim Eryılmaz #canlı Emekliye ek zam! Erdoğan, zam için o rakamı işaret etti│Gün Ortası - Yeşim Eryılmaz #canlı Tatil Zili Çaldı! Peki Okullar Ne Zaman Açılacak? Tatil Zili Çaldı! Peki Okullar Ne Zaman Açılacak?