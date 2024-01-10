Diyarbakır'da Minibüs Markete Girdi! 5 Öğrenci Yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan minibüs markete girerken marketin önünde ve içerisinde bulunan 5 öğrenci yaralandı.
Diyarbakır'da feci bir kaza meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres merkez Kayapınar ilçesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 21 EN 834 plakalı minibüs, Diyarbakır-Elazığ kara yolu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bir markete girdi.
Kazada, marketin önünde ve içerisinde bulunan 5 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı