Diyarbakır'da tonlarca uyuşturucu imha edildi

PKK sığınaklarından, ekili arazilerden toplanan uyuşturucular bir alana toplandı, ardından ateş verildi. Görüntüler Diyarbakır'da kaydedildi.

Diyarbakır Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Buna göre 2023 yılında icra edilen operasyonel faaliyetler kapsamında 23 ton 961 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gerekli işlemler yapıldıktan sonra uyuşturucu maddeleri, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı imha alanında yakılarak imha edildi.

Valilik, operasyonlara bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla azim ve kararlılıkla devam edileceğini belirtti.