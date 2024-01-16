Tekirdağ'da inşaatta göçük oluştu! 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir inşaatın temelinde toprak kayması meydana geldi. 2 işçi göçük altında kalırken işçilerden birinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Tekirdağ'da inşaatta göçük oluştu! 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde feci bir olay yaşandı. Olayın yaşandığı adres, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi oldu. Bir inşaatın temelinde piston kuyusu açmak için çalışma yapılırken toprak kayması meydana geldi.

39 yaşındaki Zekeriya M. ve Adem K., toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. İşçilerin toprak altında kaldığı ihbarı üzerine olayu yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Göçükten yaralı çıkartılan Adem K. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zekeriya M'ye de kısa süre sonra ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölen işçinin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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