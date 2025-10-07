Diyarbakır’da zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, 12 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Çölgüzeli Mahallesi mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Diyarbakır'da zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, 12 yaralı
Henüz sürücüleri öğrenilemeyen iki hafif ticari araç, iki kamyonet ve iki otomobilin karıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda güvenlik önlemi alırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

diyarbakır kaza
