Doğa harikasını görmek istediler: Trafik kilitlendi

Etrafı ormanlarla çevrili, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Abant Gölü Milli Parkı’nda ziyaretçiler sebebiyle giriş ve çıkışlarda trafik kilitlendi.

Doğa harikasını görmek istediler: Trafik kilitlendi

Bolu’da 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Abant Gölü Milli Parkı’nda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Dört yanı ormanlarla çevrili olan milli parkta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağdığını duyan tatilciler ise Abant’a akın etti. Ziyaretçiler sebebiyle giriş ve çıkışlarda trafik kilitlendi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Abant Gölü’nde ziyaretçiler dakikalarca trafiğin hareket etmesini bekledi.

Mangal yakmak için ailesiyle birlikte Abant’a geldiğini ifade eden Muammer Çetin, "Karda mangal yapması zevkli oluyor. Fırsat buldukça geliyoruz. Abant güzel" dedi.

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# bolu # Abant Tabiat Parkı
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