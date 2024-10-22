Doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlaması, büyük korkuya neden oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı
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 Patlamada ağır yaralanan 65 yaşındaki Günay Ergen hayatını kaybetti. Olay, saat 11.30 sularında Mevlana Mahallesi 866. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın üçüncü katında yaşandı. İddiaya göre doğalgaz kaynaklı büyük bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından daire tamamen kullanılamaz hale gelirken, bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Patlamada Şerife B.S. (30), A.T.S. (4), B.S. (8), N.I. (6), Günay Ergen (65), B.T. (40), Z.K. (50) ve Ö.E.E. (17) yaralandı. Ağır yaralanan Günay Ergen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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