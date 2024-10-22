Türkiye’de konut satışları yükselişte, Antalya’da düşüş sürüyor

Haber: Hanife Yalçın

Türkiye genelinde konut satışlarındaki artış Antalya'ya yansımadı. TÜİK'in verilerine göre Türkiye genelinde konut satışı 37,3 arttı. İnşaat sektörünün yavaşladığı Antalya'da ise tersine yüzde 39 oranında azaldı. Antalya Emlakçılar Odası Başkanı, ekonominin canlanması için faizlerin düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Yatırım fırsatlarına dikkat çekti:

"Konut sektörü, inşaat sektörü demek Türkiye’ nin kalbi demektir. Bir inşaat bir ev bittiği zaman sadece o ev satılmıyor. O evdin içindeki iğneden ipliğe kadar her şey satılıyor. Bu ekonominin artması demek. Sirkülasyon olması demek."

Turizmin başkenti Antalya’ da konut satışları geçen yıla oranla azaldı. İnşaat sektöründe ki durgunluk diğer paydaşlarıda etkiledi.Faizlerin yükselmesi, sektörde alışveriş yayılmını durma noktasına getiriyor.

Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, yılbaşından sonra piyasanın düzeleceği görüşünde:

"Bu ay ve gelcek ayların satışlar biraz daha üstüne çıktı. Ağustos’ tan satışlar daha iyi. Yılbaşından sonrada satışlarda faizlerin bir nebze daha düşeceğini ve satışların daha iyi olacağını düşünüyorum."

İsmail Çağlar, vatandaşlara yatırım fırsatlarını değerlendirme çağrısı yaptı.

" Bir an önce yatırım yapacak arkadaşların ev olabilir, arsa olabilir bir an önce alması lazım. Faizler düştükten sonra ne ev bulma ne de arsa bulmaları sıfır. Çünkü fiyatlar ikiye katlar şu anda taban fiyatına ev satılıyor. Müteahhitler maliyet fiyatına ev satıyor. Vatandaşlara sesleniyorum. Ev ve arsa alacaklarsa acele etsinler."