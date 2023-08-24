Doğu illerinden Antalya'ya valizlerle getirilen esrar polisin gözünden kaçmadı!

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla şehir merkezine uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik yürütülen operasyonlar hız kesmiyor.

DOĞU İLLERİNDEN ANTALYA'YA VALİZLERLE ESRAR!

Doğu illerinde temin edilen uyuşturucu esrar maddesinin Antalya’ya nakledileceği ve bu uyuşturucu maddelerin şehir genelinde torbacı olarak tabir edilen şahıslar aracılığı ile satılacağı yönünde bilgiler elde edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler Serik ve Aksu ilçelerinde yapılan operasyonlarda “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 2 şahıs toplamda 51 kilo esrar maddesi ile yakalandı.

Yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.