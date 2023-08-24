Doğu illerinden Antalya'ya valizlerle getirilen esrar polisin gözünden kaçmadı!

Antalya’ya doğu illerinden getirilen ve şehir merkezinde torbacı olarak tabir edilen şahıslar aracılığı ile satılacağı belirlenen 51 kilo esrar polis takibiyle yakalandı. Yakalanan iki kişi ise tutuklandı.

Doğu illerinden Antalya'ya valizlerle getirilen esrar polisin gözünden kaçmadı!
Son Güncelleme:

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla şehir merkezine uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik yürütülen operasyonlar hız kesmiyor.

DOĞU İLLERİNDEN ANTALYA'YA VALİZLERLE ESRAR!

Doğu illerinde temin edilen uyuşturucu esrar maddesinin Antalya’ya nakledileceği ve bu uyuşturucu maddelerin şehir genelinde torbacı olarak tabir edilen şahıslar aracılığı ile satılacağı yönünde bilgiler elde edildi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler Serik ve Aksu ilçelerinde yapılan operasyonlarda “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 2 şahıs toplamda 51 kilo esrar maddesi ile yakalandı.
Yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Doğu illerinden Antalya'ya valizlerle getirilen esrar polisin gözünden kaçmadı! - Resim : 1

Aydın'da operasyon! 4 kişi yakalandıAydın'da operasyon! 4 kişi yakalandıYurt
# esrar # doğu anadolu # antalya # valiz # polis
Çok Okunanlar
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Çiçek yapraklarının daha canlı olmasını sağlıyor! Üzerine ve dibine serpiştirmek yetiyor
Çiçek yapraklarının daha canlı olmasını sağlıyor! Üzerine ve dibine serpiştirmek yetiyor
Molde'yi Norveç'te yıkan adam: Yunus Akgün
Molde'yi Norveç'te yıkan adam: Yunus Akgün
Türkiye'nin BRICS üyeliği!
Türkiye'nin BRICS üyeliği!
Öne Çıkanlar İngiltere’den Türk Şirketlerine Skandal Yaptırım! Türkiye Dava Açacak mı? - Ulusal Kanal Haber İngiltere’den Türk Şirketlerine Skandal Yaptırım! Türkiye Dava Açacak mı? - Ulusal Kanal Haber 1.97 boyundaki Zehra Güneş'in fitliğinin sırrı ortaya çıktı! 1.97 boyundaki Zehra Güneş'in fitliğinin sırrı ortaya çıktı!