Doğu Perinçek Turhan Özlü'nün cenaze töreninde konuştu

Doğu Perinçek şunları söyledi:



"Değerli insanlar, bugün özel bir insanı, kıymetli bir dava adamını uğurlamak için burada toplandık. Cenaze namazlarını kıldığımız merhum Turan Özlü’ye Allah’tan rahmet, ailesine, kardeşlerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bugün burada, yalnızca bir insanı değil, onunla birlikte insan sevgisini, fedakarlığı, dostluğu ve kardeşliği de uğurluyoruz. Acımız çok büyük.

Turan Özlü, farklı ve özel bir insandı. O, emeğin ve çalışmanın yanında yer alan, Türkiye’nin bağımsızlığı ve insanlığın kardeşçe yaşaması için bir ömrünü adayan bir dava adamıydı. Hayatı boyunca kimseyi incitmedi, herkesi hoşgörü ve sevgiyle kucakladı. Vatan sevgisi ve insanlığa hizmet konusunda hepimize örnek oldu.

Bugün onu uğurlarken bize büyük bir sorumluluk da bırakıyor: vatanseverliği, insan sevgisini ve adalet mücadelesini sürdürmek. Bu emanetlerle yolumuza devam edeceğiz. Kendisine Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına sabırlar temenni ediyoruz. Mekanı cennet olsun."